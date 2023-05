L'armée nigériane retrouve deux écolières "de Chibok" neuf ans après

Des officiers nigérians ont présenté Hauwa Maltha et Esther Marcus à la presse jeudi à Maïduguri, la capitale régionale. Les deux jeunes femmes ont été secourues le 21 avril. Les deux jeunes filles avaient 12 ans lors de l'enlèvement. Elles ont été mariées à des djihadistes de Boko Haram. Hauwa Maltha a été retrouvée enceinte et avec un enfant de trois ans. Elle a été mariée à trois djihadistes différents, selon le géneral Ibrahim Ali. Esther Marcus a aussi été mariée deux fois à des djihadistes. "Nous n'avons pas été mariées par choix", a dit Hauwa Maltha. Selon elle, c'est le chef historique de Boko Haram, Abubakar Shekau, qui les mariait à ses hommes. Abubakar Sekau est mort en mai 2021 dans des combats avec l'État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap). Hauwa Maltha et Esther Marcus faisaient partie des 276 écolières de 12 à 17 ans enlevées en 2014 de leur pensionnat de Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Cette affaire avait provoqué une campagne mondiale baptisée #BringBackOurGirls ("#RamenerNosFilles"). Sur les 276 écolières, 57 d'entre elles avaient réussi à prendre la fuite et 80 autres avaient été échangées contre des responsables de Boko Haram dans le cadre de négociations avec les autorités. Par la suite, d'autres filles ont été retrouvées la plupart avec des enfants de combattants de Boko Haram, mais 96 sont encore portées disparues. L'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria dure depuis 14 ans et a fait 40.000 morts et 2,2 millions de déplacés. (Belga)