Le nombre de boulangers en formation en Allemagne continue de baisser

L'association commerciale a relevé que 4.211 apprentis boulangers et 6.495 vendeurs spécialisés en boulangerie étaient en formation l'année dernière, pour un total d'un peu plus de 10.700 personnes. Ces chiffres représentent un déclin de plus de 11% comparé à l'année précédente. En 2015, alors que des inquiétudes commençaient déjà à voir le jour concernant le futur des boulangeries allemandes traditionnelles, l'association comptait encore plus de 18.800 apprentis. En 2019, ce nombre avait chuté à environ 14.800. L'association de boulangers avait alors appelé les responsables politiques à mieux soutenir les travailleurs spécialisés tels que les boulangers. "Une halte doit être mise à la tendance de ces dernières décennies qui pousse vers la formation académique, en améliorant et en développant les parcours professionnels dans toutes les écoles, en particulier dans l'enseignement secondaire", a déclaré le directeur général de la Confédération des boulangers allemands Friedemann Berg. Il a également appelé à la création de plus de logements pour les apprentis. Un peu plus de 1.250 boulangers et 1.900 apprentis en vente spécialisée ont terminé leur formation en Allemagne en 2022. La même année, la consommation moyenne de pain et de pâtisseries s'est élevée à 56 kilos par ménage, note la fédération boulangère. La situation en Belgique est relativement similaire, avec le métier de boulanger-pâtissier classé dans la liste des fonctions en pénurie pour les trois régions du pays. Ce sont notamment le manque de personnes qualifiées disponibles sur le marché de l'emploi et les conditions difficiles du métier qui contribuent à ce manque. (Belga)