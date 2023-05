Le port d'Anvers dispose de son propre réseau de drones

"Il s'agit du premier déploiement mondial à une telle échelle dans un complexe industriel de vols BVLOS", explique le port. Les vols BVLOS ou 'Beyond Visual Line of Sight' signifient que l'opérateur ne peut voir visuellement le drone durant le vol. Au total, six drones autonomes voleront quotidiennement sur le territoire du port d'Anvers. ?Le "réseau D-Hive" - ??en chantier depuis environ cinq ans - doit avant tout bénéficier à la sécurité générale du port. Les drones offrent une perspective aérienne unique et permettent à l'autorité portuaire de gérer, d'inspecter et de contrôler rapidement une vaste zone en toute sécurité. Les drones seront utilisés pour la gestion des quais, les inspections des infrastructures, la détection des nappes d'hydrocarbures et des débris flottants et pour soutenir les partenaires de sécurité en cas d'incidents. Le port d'Anvers-Bruges collabore dans le cadre de ce réseau D-Hive avec DroneMatrix, Skeydrone et Proximus. Les licences d'exploitation ont été octroyées par la BCAA (Belgian Civil Aviation Authority) et l'EASA (European Union Aviation Safety Agency). (Belga)