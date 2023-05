Les Belges à l'étranger - Blessé à la cheville, Thorgan Hazard manquera le déplacement du PSV au Sparta Rotterdam

Hazard, 30 ans, s'était montré décisif le week-end dernier lors de la finale de la Coupe des Pays-Bas contre l'Ajax Amsterdam. Monté au jeu pour Johan Bakayoko, il avait inscrit le but égalisateur pour arracher les prolongations. Il avait également inscrit son penalty lors de la séance de tirs au but qui avait souri au PSV. En mars, le Diable Rouge, prêté par Dortmund au PSV, avait déjà manqué plusieurs semaines de compétition à cause d'une blessure musculaire. Il était donc absent du premier rassemblement de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges. Le club d'Eindhoven occupe actuellement la 2e place en Eredivisie, qualificative pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, avec 65 points, huit de moins que Feyenoord. Si le PSV ne s'impose pas au Sparta samedi, Feyenoord pourrait valider son titre de champion en cas de victoire chez son voisin de l'Excelsior dimanche. (Belga)