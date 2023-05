Les Belges à l'étranger - De Bruyne reprend l'entraînement avec Manchester City

"Kevin s'est entraîné hier (jeudi, ndlr), et ça allait", a expliqué Guardiola. "Il s'entraînera aujourd'hui et après nous prendrons une décision" quant à sa présence contre Leeds. De Bruyne avait ressenti une douleur à la jambe lors de la victoire face à Arsenal (4-1) mercredi passé. Guardiola l'avait remplacé par précaution et laissé sur le banc dimanche à Fulham (victoire 1-2) et mercredi contre West Ham (victoire 3-0). "Il a manqué une semaine ou dix jours, et à cette période de l'année, ce n'est pas un problème. C'est comme Nathan Aké, il est rétabli et peut jouer." Manchester City a pris la tête de la Premier League à Arsenal la semaine passé. Au classement, les 'Cityzens' possèdent un point d'avance sur les 'Gunners' tout en comptant un match de retard. (Belga)