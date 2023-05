Les Belges à l'étranger - Interdiction de transfert levée pour Burnley et Kompany, qui "n'était pas inquiet"

L'origine de l'erreur étant due à un changement de comptable, Kompany a déclaré être "rassuré par la nouvelle gestion financière qui est plus solide et plus stable". L'entraîneur va donc pouvoir être actif sur le marché des transferts cet été afin de préparer au mieux le retour en première division de Burnley. Kompany n'a pas été surpris par la nouvelle qui est arrivée vendredi dans les médias britanniques. "Je n'étais pas inquiet. Aujourd'hui, c'est la confirmation de ce que nous avons expliqué il y a quelques mois. On a commis une erreur administrative qui a été assumée. Maintenant, le problème est réglé, et on peut aller de l'avant." Après un an d'absence, Burnley retrouvera la Premier League la saison prochaine. (Belga)