LPGA Tour - La Suède, la Thaïlande et l'Australie débutent l'International Crown par une victoire

Dans le groupe A, la Suède a pris le dessus sur l'Angleterre avec une victoire 2-0 tandis que les Etats-Unis et la Chine ne sont pas parvenus à se départager (1-1). Dans le groupe B, l'Australie a battu la Corée du Sud, tenante du titre, (2-0) et la Thaïlande s'est imposée sur le même score contre le Japon. L'International Crown est un tournoi biennal organisé par le LPGA Tour, le circuit féminin nord-américain, avec huit nations composées chacune de quatre joueuses. Les trois premiers jours se disputent sur le format du Fourball où deux équipes de deux joueuses s'affrontent. Celle qui réalise le plus petit nombre de coups fait gagner le point à son équipe. La dernière journée se joue sur le format du Match Play, soit une rencontre entre deux joueuses et celle qui réalise le moins de coups sur un trou gagne le point. (Belga)