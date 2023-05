Nicole de Moor a demandé le retrait du statut de réfugié du suspect arrêté à Hasselt

(Belga) La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, a demandé le retrait du statut de réfugié du ressortissant irakien de 43 ans arrêté mercredi à Hasselt et inculpé de crimes de guerre et d'activités terroristes, a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué.