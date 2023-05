Pensions parlementaires - Les députés bruxellois sont en écrasante majorité favorables à un plafonnement intégral

Il est également ressorti que le souhait du président de l'assemblée bruxelloise, Rachid Madrane, de rechercher une harmonisation maximale des dispositifs des différentes assemblées du pays, avec leurs présidents, était très largement partagé, sinon unanime. Le parlement bruxellois est la première assemblée à avoir organisé un débat public en plénière sur ce dossier qui a défrayé la chronique. Vendredi, les échanges ont été parfois tendus entre les représentants de différents partis et le PTB, auquel les premiers ont reproché de propager de la désinformation dans ce dossier via les réseaux sociaux, notamment TikTok, grâce à un financement de parti généreusement alimenté par le contribuable. Le président Rachid Madrane a d'emblée planté de décor au sujet de la composition du conseil d'administration de la caisse de retraite du parlement bruxellois (e.a. 8 députés francophones et 4 néerlandophones, ainsi que d'anciens parlementaires). L'assemblée générale est ouverte aux représentants de l'opposition. Selon le rapport de la Caisse de retraite, pour 2021, la pension moyenne d'un ancien député bruxellois était de 2.456,74 euros bruts indexés. La pension de survie moyenne était de 1.651,44 euros bruts indexés. Avant 2014, il fallait 20 ans pour avoir une carrière de parlementaire complète. Ce système a été réformé deux fois (en 2014 et 2019). Pour atteindre le plafond en question, le ou la députée doit actuellement avoir siégé durant 45 ans. (Belga)