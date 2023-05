Premiers résultats difficiles en Angleterre pour les conservateurs de Sunak

Au lendemain du vote qui s'est tenu jeudi, dont les résultats ont commencé à arriver dans la nuit et doivent se succéder au fil de la journée, les Tories essuient déjà des défaites lourdes de sens dans de traditionnels bastions de la droite britannique. "Il est toujours décevant pour ces conseillers conservateurs qui travaillent dur", a réagi Rishi Sunak sur Sky News, répétant ses promesses au niveau national concernant l'économie, la santé ou la lutte contre l'immigration illégale. Il avait dit mercredi s'attendre à des élections "difficiles". Le parti travailliste, qui espère réussir à faire entrer son chef Keir Starmer à Downing Street à l'issue des prochaines élections générales prévues d'ici à la fin de l'année prochaine, ont par exemple remporté les conseils locaux de Plymouth (Sud) et Stoke-on-Trent (Nord), "capitale" du Brexit qui avait voté à 69% pour la sortie de l'UE en 2016. Les conservateurs perdent également le conseil local d'Hertsmere, au nord-ouest de Londres, dont le vice-Premier ministre Oliver Dowden est député. A la veille du couronnement du roi Charles III, les conservateurs perdent également le contrôle du Royal Borough de Windsor et Maidenhead, au profit des Libéraux-Démocrates. Après dépouillement des bulletins dans 60 des 230 conseils locaux en jeu cette année, les conservateurs perdent plus de 200 élus. Le Labour en remporte 115. Les Libéraux-Démocrates enregistrent un gain net de 56 élus, les écologistes du Green party en remportent 29. (Belga)