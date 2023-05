Saisie de 12 millions de "comprimés narcotiques" à Bagdad

Six personnes ont été interpellées lors de cette opération, a annoncé la Sûreté nationale dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, qui montre des boîtes de Balthane, un médicament à base de benzhexol. L'opération a permis la découverte "d'un entrepôt où se trouvaient plus de 12 millions de comprimés narcotiques, soit l'équivalent de deux tonnes et demie, dans un secteur de l'Est de la capitale" Bagdad, indique la vidéo. Le benzhexol est un spasmolytique notamment utilisé pour les patients souffrant de la maladie de Parkinson. Il est aussi cité par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) comme étant un médicament pharmaceutique faisant l'objet "d'utilisation non médicale", au même titre que le Tramadol par exemple, un puissant antalgique de la famille des opiacés. Le trafic, la vente et la consommation de drogues ont fortement augmenté ces dernières années en Irak, où les forces de sécurité enchaînent régulièrement les saisies spectaculaires. Le pays, qui dispose notamment de frontières avec la Syrie, l'Arabie saoudite, l'Iran et le Koweït, se trouve en plein sur la route du trafic de captagon, une drogue de la famille des amphétamines principalement produite en Syrie et très populaire dans les pays du Golfe. Les régions du centre et du sud de l'Irak, frontalières de l'Iran, sont aussi d'importantes routes pour le trafic de crystal meth (drogue de synthèse). (Belga)