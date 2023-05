Top Division Women - Castors Braine annonce son troisième renfort avec l'arrivée de Morgane Armant

Armant, 23 ans, a été formée en France à Nantes, Nice et Montbrison avant de passer à Saint-Amand-les-Eaux. Après un bref passage à Liège au début de la dernière saison, elle était retournée dans le nord de la France en janvier dernier. L'intérieure a compilé 4,5 points et 2 rebonds en 15 minutes de moyenne. Armant fait partie de la présélection des Belgian Cats pour l'Euro prévu du 15 au 25 juin. Elle avait également participé à la préparation pour la Coupe du monde l'été dernier mais n'avait pas été retenue dans la sélection finale. Il s'agit de la troisième recrue du club brainois, vice-champion de Belgique, après les arrivées de deux autres Belgian Cats: Nastja Claessens et Ine Joris. (Belga)