Tour de Grèce - Coup double du Portugais Iuri Leitao dans la 3e étape devant Timothy Dupont

Leitao, 24 ans, a devancé au sprint Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex), vainqueur de l'étape de jeudi, et l'Irlandais Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke). Spécialiste de la piste, où il est double champion d'Europe du scratch, Leitao décroche sa première victoire sur la route. Il prend au passage la tête du général avec 1 seconde d'avance sur Gate, qui est le tenant du titre, et 6 sur Townsend. Le 18e Tour de Grèce s'achèvera samedi par une étape de 113,5 km entre Costa Navarino et le site d'Olympie. (Belga)