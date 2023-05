Un Belge animera le centenaire de l'Opéra de Lille

Le Don Giovanni, "chef-d'œuvre absolu" du prodige autrichien, dirigé par la cheffe d'orchestre et claveciniste baroque Emmanuelle Haïm, sera présenté en ouverture début octobre, un "clin d'œil" au passé de l'Opéra, a expliqué la directrice du lieu emblématique, Caroline Sonrier. C'est en effet cette pièce qui avait lancé la renaissance du lieu en 2003, après cinq ans de fermeture pour cause de rénovation. "Don Giovanni aujourd'hui touche un sujet très présent à la fois dans l'œuvre de Mozart et dans l'actualité: la séduction comme prise de pouvoir, qui peut être abusive voire agressive", a souligné Caroline Sonrier. Le Belge Guy Cassiers en prépare une lecture "politique, immergée dans les enjeux de société d'aujourd'hui", et très visuelle, avec des images vidéos en contrepoint de l'action sur scène. L'Opéra de Lille prévoit par ailleurs un concert le 11 octobre reprenant la programmation de sa soirée d'ouverture du 7 octobre 1923. Toujours en octobre, une formation allemande interprétera des airs d'opéra allemands et français, en mémoire de l'occupation de l'Opéra entre 1916 et 1918 par des troupes allemandes, qui s'y sont produites avant même son ouverture officielle. En décembre, l'opéra se tranformera en salle de bal, comme dans le passé, à l'occasion de plusieurs soirées dansantes. Après un Tristan et Isolde de Wagner en mars, mis en scène par le nouveau directeur du festival d'Avignon Tiago Rodrigues et co-produit avec l'Opéra national de Lorraine, la saison s'achèvera en juin par une autre création, plus légère: La Chauve-Souris de Johann Strauss. (Belga)