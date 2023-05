Un mort et un blessé grave à la gare de Zaventem, le trafic ferroviaire interrompu

(Belga) La circulation ferroviaire entre Bruxelles-Nord et Louvain est interrompue dans les deux sens depuis 16h25, en raison d'une bagarre survenue à la gare de Zaventem, et qui a entraîné un décès et un blessé grave, indique vendredi la bourgmestre de Zaventem, Ingrid Holemans, confirmant une information rapportée par plusieurs médias.