Bagarre à la gare de Zaventem: la police à la recherche de témoins et d'images

Toute personne qui a des informations sur cette bagarre survenue vers 16h15, vendredi, est appelée à contacter la police, via courriel (avisderecherche@police.belgium.eu) ou téléphone (numéro gratuit 0800/30.300). Cette dernière recherche plus particulièrement des personnes ayant éventuellement des images de l'évènement. "Deux bandes de jeunes" se sont affrontées sur les quais. Lors de cette bagarre, trois d'entre eux se sont retrouvés sur les rails. Un jeune a pu quitter la voie à temps, à l'approche d'un train à grande vitesse, mais les deux autres ont été percutés, dont un jeune homme de 23 ans qui a perdu la vie sur le coup. Vendredi, le parquet de Hal-Vilvorde indiquait qu'il n'avait pas encore pu être identifié avec certitude. Une autopsie est prévue lundi. L'autre jeune, grièvement blessé par le train, est un Bruxellois âgé de 16 ans. Samedi, ses jours n'étaient plus en danger. (Belga)