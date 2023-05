Challenger d'Aix-en-Provence - Sander Gillé et Joran Vliegen échouent aux portes de la finale

Gillé (ATP 42 en double) et Vliegen (ATP 43 en double) se sont inclinés en deux sets 7-6 (7/4), 6-2 contre les Portugais Nuno Borges (ATP 128 en double) et Francisco Cabral (ATP 52 en double). La rencontre a duré 1 heure et 26 minutes. En finale, la paire portugaise affrontera les Australiens Jason Kubler (ATP 29 en double) et John Peers (ATP 44 en double) qui forment la paire tête de série N.4. Dans la foulée, David Goffin disputera sa demi-finale en simple. Le Liégeois, 95e mondial, défiera l'Américain Tommy Paul, 17e mondial et tête de série N.1. (Belga)