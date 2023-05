Couronnement de Charles III - Charles III et la reine Camilla saluent depuis le balcon du palais de Buckingham

Portant couronnes et tenues d'apparat, le roi et la reine étaient entourés notamment de l'héritier du trône William avec son épouse Kate et leurs enfants, ainsi que d'Anne et Edward, frère et soeur du souverain. Ils ont assisté à un défilé aérien, réduit en raison de la pluie, sont rentrés dans le palais puis sont ressortis saluer brièvement une nouvelle fois la foule compacte malgré la météo. Ni le fils cadet de Charles, Harry, ni son frère Andrew, tous les deux en retrait de la monarchie, n'étaient là. Le duc de Sussex (Harry) et le duc d'York (Andrew) ne sont plus membres actifs de la famille royale, le premier depuis son départ volontaire au Etats-Unis avec son épouse Meghan en 2020, tandis que le second est tombé en disgrâce après des accusations d'agression sexuelle qu'il dément et qu'il a soldées par un accord financier. Ils ont tous les deux assisté au couronnement depuis le troisième rang de l'abbaye de Westminster. (Belga)