Couronnement de Charles III - Le roi Charles III couronné à l'abbaye de Westminster

L'archevêque de Canterbury Justin Welby a déposé la couronne de Saint-Edouard sur la tête de Charles III. Peu avant, le souverain avait prêté serment de servir ses sujets et de protéger l'Eglise d'Angleterre dont il est le chef suprême, et avait reçu l'onction, protégé des regards par des paravents. (Belga)