Formule E - Stoffel Vandoorne 9e à Monaco, victoire pour Cassidy qui prend la tête au championnat

Cassidy l'a emporté devant son compatriote Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) et le Britannique Jake Dennis (Avalenche Andretti). Le Français Sacha Fenestraz (Nissan), qui avait réussi la pole, complète le top 4. Stoffel Vandoorne avait remporté l'an dernier ce rendez-vous à Monaco sur la route de son titre mondial. Samedi, il a dû se contenter de la 9e place. Le Courtraisien, 31 ans, avait dû partir des stands après des soucis pneumatiques en qualifications. Au classement du championnat du monde, Nick Cassidy (121 points) consolide son avance sur l'Allemande Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), 11e seulement samedi, et qui compte 100 unités au compteur. Stoffel Vandoorne est 11e avec 28 points avant les deux prochains rendez-vous à Djakarta avec deux ePrix les 3 et 4 juin. (Belga)