GP Eco-Struct - La Danoise Amalie Dideriksen s'impose dans un sprint massif à Schellebelle, De Clercq 6e

Côté belge, Katrijn De Clercq (Lotto Dstny) a pris la 6e place. Le parcours totalement plat, composé de cinq tours d'un circuit de 23,5 kilomètres et de trois tours d'un circuit réduit de 7,1 kilomètres, promettait un inévitable sprint massif. Dideriksen s'y est imposé avec quelques longueurs d'avance sur ses dauphines, devant un peloton regroupé. La coureuse de l'équipe UNO-X, 26 ans, remporte la 14e victoire de sa carrière, la première depuis juin 2021 et les championnats du Danemark. Elle est la première Danoise à inscrire son nom sur un palmarès jusqu'ici dominé par les Néerlandaises, qui avaient remporté les trois premières éditions. Lorena Wiebes avait gagné en 2020 et 2021, avant Charlotte Kool en 2022. (Belga)