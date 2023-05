Invasion de l'Ukraine - Écrivain russe blessé: le suspect a agi sur ordre de l'Ukraine, selon les enquêteurs

"Les enquêteurs de la commission d'investigation examinent l'implication d'Alexandre Permiakov dans la tentative d'assassinat contre Zakhar Prilépine", a déclaré cette commission, ajoutant que "durant l'interrogatoire, il a déclaré avoir agi selon les instructions des services spéciaux ukrainiens". La Russie a par ailleurs mis en cause samedi les Occidentaux et "au premier chef" les Etats-Unis pour leur responsabilité, selon elle, dans les "attentats terroristes" commis par l'Ukraine sur son territoire, après l'attaque à l'explosif contre la voiture de l'écrivain nationaliste Zakhar Prilépine. "La responsabilité de cet attentat terroriste et d'autres repose non seulement sur les autorités ukrainiennes mais aussi sur leurs parrains occidentaux, au premier chef les Etats-Unis", a affirmé dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères, ajoutant que "le silence des organisations internationales concernées est inacceptable". (Belga)