Jupiler Pro League - L'Union Saint-Gilloise gagne sur le terrain du Club Bruges

Malgré une occasion cadrée, les Bruxellois étaient dominés par leur adversaire durant la première mi-temps. Cependant, ce sont bien eux qui ont ouvert le score via Boniface (41e) juste avant la fin de la première mi-temps et ont doublé la mise dès le retour des vestiaires via Lazare (46e). En toute fin de rencontre, alors que l'Union se dirigeait tranquillement vers la victoire, les Brugeois revenaient dans la rencontre et gardaient l'espoir d'arracher un match nul grâce à la réduction du score signée Vanaken (90+2e). Néanmoins, le score ne bougeait plus jusqu'au coup de sifflet final. (Belga)