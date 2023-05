Le BSFF couronne "Haulout" et "Pina" en international et national

L'évènement qui a débuté le 26 avril a attiré 22.500 spectateurs, selon les organisateurs. Des "séances de rattrapage" sont encore prévues dimanche au cinéma Galeries, dans le centre de Bruxelles, pour découvrir les films du palmarès. Les trois catégories principales de compétition ont entre autres donné pour gagnant le film "Haulout", réalisé par Maxim Arbugaev et Evgenia Arbugaeva, frère et sœur nés dans l'Arctique russe. Ce court montré à la Berlinale est filmé dans une région reculée de Russie, et suit un scientifique confronté aux effets du changement climatique sur la faune locale. "Pina", de Jérémy Depuydt et Giuseppe Accardo, co-production franco-belge, est récompensée dans la compétition nationale. Ces deux films sont donc considérés comme faisant partie de la pré-sélection pour les Oscars, dans la catégorie du meilleur court métrage de fiction/d'animation. Le BSFF sera "on tour" plus tard dans l'année (en décembre), pour permettre au grand public de découvrir une sélection comprenant des films du palmarès. (Belga)