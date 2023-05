Le jeune homme décédé en gare de Zaventem n'a pas encore été identifié

Lors de la bagarre, un jeune Bruxellois de 16 ans a aussi été grièvement blessé. "Il ressort des premières constatations que vers 16h15 une dizaine de personnes ont commencé à se battre sur le quai de la gare de Zaventem", précise le porte-parole du parquet, Gills Blondeau. "Au cours de cette altercation, trois personnes se sont retrouvées sur les voies. Peu après, un train à grande vitesse est passé. Une des trois personnes, qui n'a pas encore été identifiée, a pu quitter la voie à temps, mais pas les deux autres". Une des deux victimes de la collision est décédée sur place, mais elle n'a pas encore pu être identifiée. "Il y a de fortes présomptions qu'il s'agit d'un homme de 23 ans d'Etterbeek, mais cela ne pourra être confirmé qu'après une autopsie lundi", poursuit le porte-parole. "L'autre personne est un jeune de 16 ans de Bruxelles, qui a été grièvement blessé et a été transporté à l'hôpital". Le parquet a désigné le laboratoire et un médecin légiste, de même que requit un juge d'instruction. En cours de soirée, le parquet, le juge d'instruction et les experts ont quitté les lieux. "La police fédérale d'Hal-Vilvorde sera chargée de la suite de l'enquête", selon ce porte-parole, qui précise qu'aucune arrestation n'a encore eu lieu. La circulation ferroviaire a pu reprendre entre les gares de Bruxelles Nord et Louvain dans la soirée. (Belga)