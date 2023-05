Les Belges à l'étranger - Manchester City et Kevin De Bruyne se font peur mais s'imposent face à Leeds

Les hommes de Pep Guardiola ont rapidement pris les commandes de la rencontre avec un doublé de Gundogan, sur un double assist de Mahrez, dans la première demi-heure de jeu (27e, 29e). En seconde période, Leeds se donnait un espoir de retour dans le match sur un but de Rodrigo (85e) alors que City avait raté l'occasion de faire 3-0 une minute avant sur un penalty manqué de Gundogan. Kevin De Bruyne, revenu de blessure, était titulaire dans le milieu de terrain des Skyblues. Tottenham, de son côté, a signé une victoire par le plus petit écart lors de la réception de Crystal Palace (1-0). Grâce à Harry Kane, les Spurs reprennent provisoirement la sixième place. Albert Sambi Lokonga a débuté la rencontre sur le banc et n'a pas eu la moindre minute de jeu. Enfin, en déplacement à Wolverhampton, Aston Villa n'a pu que s'incliner (1-0) et signe ainsi une deuxième défaite de rang. Au classement, les Villans huitièmes à un point des places européennes alors que les Wolves se placent 13e. Leander Dendoncker n'était pas repris dans le onze de base pour ce match et n'aura pas foulé la pelouse. (Belga)