Ligue des Champions de futsal - Le RSCA Futsal s'incline largement face au Sporting Portugal en demi-finale

Le début de rencontre a été catastrophique pour les Anderlechtois, qui ont concédé quatre buts dans les cinq premières minutes. Dans l'arène espagnole où se dispute le Final Four de la compétition, l'attentisme des Bruxellois sur les phases arrêtées a été durement puni par le réalisme portugais. Deux buts supplémentaires ont suivi avant le retour aux vestiaires. Mené 6-0 à la reprise, le RSCA Futsal a néanmoins cherché à revenir dans la partie, parvenant à sauver l'honneur via Jelovcic sur une approximation défensive du Sporting. Un dernier but portugais a scellé le score final à 7-1, tandis que les Anderlechtois ont disputé la fin de rencontre en power-play sans réussir à réduire l'écart. Anderlecht, qui n'avait encore jamais atteint ce stade de la compétition dans son histoire, aura l'occasion de finir sur une bonne note lorsqu'il disputera le match pour la 3e place, dimanche à 17h00 contre Benfica, battu en demi-finale par l'équipe hôte de Palma de Majorque, 4-3. La présence du capitaine des Mauves, Grélio, est néanmoins mise en doute après que celui-ci a dû quitter le terrain avant le coup de sifflet final à cause d'une douleur au genou. La finale entre Palma de Majorque et le Sporting Portugal aura lieu à la suite du match entre le RSCA Futsal et Benfica, dimanche à 20h00. (Belga)