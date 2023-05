Lotto Volley League - Menin décroche le dernier ticket européen face à Alost

Cinq tickets européens devaient être décernés cette saison au plus haut niveau belge. Si Roulers, Maaseik, Gand et Louvain étaient déjà certains de disputer les différentes compétitions continentales la saison prochaine, il restait une inconnue: qui de Menin ou Alost mettrait la main sur le dernier sésame. Menin, vice-champion de Belgique en titre et finaliste de la Coupe, aspirait à sauver un exercice 2022-2023 bien plus compliqué et le démontrait tout au long des deux premiers sets. Serrées, les deux manches se jouaient sur des détails qui tournaient en faveur de Menin, en déplacement à Alost (31-33, 24-26). Dos au mur, les Alostois répliquaient parfaitement en relançant le suspense et, par la même occasion, eux-mêmes (25-16). Mais Menin, qui disputait la Ligue des champions cette année, ne l'entendait pas de cette oreille: après avoir goûté à l'Europe, la formation néerlandophone comptait bien en faire de même d'ici quelques mois et se montrait bien plus consistante dans la quatrième manche (16-25). Victorieux, Menin clôture cette saison avec le cinquième ticket européen en poche. (Belga)