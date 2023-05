NBA - Boston reprend l'avantage du terrain à Philadelphie, Phoenix réduit l'écart face à Denver

Après sa large victoire dans la deuxième manche, Boston a enchaîné sur le parquet des Sixers. Emmené par Jayson Tatum (27 points) et Jaylen Brown (23 points), les Celtics ont pris les commandes de la partie dès les premières minutes pour ne plus lâcher jusqu'au buzzer final (102-114). Diminué par une blessure au genou mais motivé par la remise de son trophée de MVP (meilleur joueur) de la saison, Joel Embiid a tout tenté pour maintenir les Sixers à flot avec 30 points, 13 rebonds et 4 contres. La quatrième manche est prévue dimanche, toujours sur le parquet de Philadelphie. À l'Ouest, Phoenix a pu compter sur son duo de stars Devin Booker et Kevin Durant pour relancer sa série contre Denver. Après deux défaites sur le parquet des Nuggets, Booker (47 points) et Durant (39 points) ont combiné 86 points à deux pour redonner vie aux Suns (121-114) avant la quatrième manche qui aura lieu dimanche, toujours à Phoenix. (Belga)