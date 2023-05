Présidentielle américaine 2024 - Joe Biden, 80 ans et en course pour un second mandat, vante sa "sagesse"

"J'ai accumulé sacrément de sagesse et j'en sais plus que la grande majorité des gens", a-t-il dit à une journaliste de la chaîne MSNBC, qui a diffusé à l'avance des extraits de cet entretien, le premier accordé à la presse par le président américain depuis qu'il a officiellement lancé sa campagne. "J'ai plus d'expérience que quiconque s'est déjà présenté. Et j'estime avoir prouvé que je suis un homme d'honneur et quelqu'un d'efficace", a déclaré Joe Biden, qui serait âgé de 86 ans à la fin d'un second mandat. Le démocrate a jusqu'ici rarement abordé frontalement la question de son âge, considéré comme son principal handicap auprès des électeurs, sauf pour en plaisanter occasionnellement. En 2024, il pourrait affronter à nouveau le républicain Donald Trump, aujourd'hui âgé de 76 ans. (Belga)