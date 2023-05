WTA Madrid - Un 13e titre pour Sabalenka qui inflige à Swiatek sa première défaite de l'année sur terre

La Bélarusse, qui a fêté ses 25 ans vendredi, 2e au ranking mondial, a battu son adversaire en trois manches pour inscrire un 13e titre WTA à son palmarès (en 22 finales), le 3e cette année: 6-3, 3-6 et 6-3 au bout de 2 heures et 26 minutes de jeu. Sabalenka prend aussi sa revanche sur la double lauréate à Roland-Garros (2020 et 2022), à trois semaines des Internationaux de France qui débutent le 28 mai à Paris. Le mois dernier, à Stuttgart, Swiatek s'était en effet imposée en finale en deux manches contre Sabalenka. Il s'agissait de la quatrième finale de la saison pour la Polonaise de 21 ans, après Doha, Stuttgart (gagnées) et Dubaï (perdue), qui compte aussi 13 titres à son palmarès. Sabalenka, sacrée pour la première fois en Grand Chelem à l'Open d'Australie en janvier, ajoute un 3e titre à son actif cette année (avec un succès à Adelaïde) pour sa cinquième finale en sept tournois disputés. (Belga)