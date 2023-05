Bakhmout: le chef de Wagner dit avoir eu "la promesse" de Moscou de recevoir les munitions demandées

Le chef du groupe paramilitaire Wagner a affirmé dimanche avoir eu "la promesse" de l'armée russe de recevoir plus de munitions et d'armements, après avoir menacé de se retirer de la ville ukrainienne de Bakhmout, faute de plus de soutien.

"Cette nuit, nous avons reçu un ordre de combat (...). On promet de nous donner toutes les munitions et les armements dont on a besoin pour poursuivre les opérations", a indiqué Evguéni Prigojine dans un message audio publié par son service de presse.

"On nous jure que tout le nécessaire sera fourni à nos flancs (autour de Bakhmout, NDLR) pour que l'ennemi ne les perce pas et on nous dit qu'on peut agir à Artiomovsk (nom soviétique de Bakhmout) comme on l'estime nécessaire", a-t-il ajouté.

Il affirme aussi que le général Sergueï Sourovikine prendra désormais "toutes les décisions concernant les opérations militaires de Wagner en coopération avec le ministère russe de la Défense".

"C'est la seule personne avec des étoiles de général d'armée qui sait combattre", a lancé M. Prigojine.

Le général Sourovikine avait été nommé en octobre dernier commandant des forces russes en Ukraine, à la grande satisfaction d'Evguéni Prigojine, peu avant le retrait de l'armée russe de Kherson face à une offensive ukrainienne.

Mais Sergueï Sourovikine a été ensuite remplacé en janvier à ce poste par le général Valéri Guerassimov, le chef d'état-major des armées, très régulièrement critiqué par le patron de Wagner.

Vendredi, Evguéni Prigojine a menacé de retirer la semaine prochaine ses troupes de la ville de Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'Est de l'Ukraine, accusant l'état-major russe de le priver de munitions.

Le patron de Wagner accuse depuis des mois l'état-major russe de ne pas fournir suffisamment de munitions à ses hommes pour les priver d'une victoire à Bakhmout, qui ferait de l'ombre à l'armée régulière.

Samedi, il avait également demandé au ministre russe de la Défense de confier aux troupes du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov ses positions à Bakhmout.