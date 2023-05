Challenger d'Aix-en-Provence - Première victoire sur le circuit pour Andy Murray depuis son succès à Anvers en 2019

L'ancien numéro 1 mondial, 35 ans, compte désormais à son palmarès trois titres Challenger après ses victoires à Aptos et Binghamton remportées en juillet et août 2005 aux États-Unis. L'Écossais, vainqueur dans sa carrière de 46 titres ATP, dont trois du Grand Chelem, n'avait plus remporté de tournoi depuis son sacre à l'ATP 250 d'Anvers en octobre 2019. Grâce à ce succès, seulement son quatrième sur terre battue toutes catégories de tournois confondues, il va réintégrer lundi le top 50 mondial et sera au 42e au classement ATP. Tommy Paul avait sorti David Goffin (ATP 95) en demi-finales (6-4, 62). Le Liégeois va lui par contre sortir du top 100 au classement ATP lundi, pour la première fois depuis juillet 2014. (Belga)