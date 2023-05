Couronnement de Charles III - Couronnement: plus de 14 millions de téléspectateurs sur la BBC

En moyenne, 13,4 millions de téléspectateurs - sur une population de 67 millions d'habitants - ont regardé les deux principales chaînes de l'audiovisuel public britannique pour l'événement. Ce nombre a grimpé à plus de 14 millions au moment où la couronne a été posée sur la tête du roi de 74 ans, a précisé le service de presse de la BBC. Les autres chaînes n'ont pas communiqué leurs données mais la BBC compte pour une grande partie de l'audience de ce genre d'événement. Pour les funérailles d'Elizabeth II en septembre dernier, la moyenne d'audience avait été de plus de 26 millions de téléspectateurs avec un pic à 28 millions de téléspectateurs, dont 18,5 millions sur la BBC. Son couronnement en 1953 - le premier télévisé - avait été suivi par 27 millions de personnes au Royaume-Uni, selon le palais de Buckingham, et les funérailles de la princesse Diana par 32 millions. Le couronnement de Charles a été préparé sans grand enthousiasme, les sondages montrant un intérêt limité dans un contexte d'inflation galopante et alors que depuis un an les Britanniques ont déjà marqué les 70 ans de règne d'Elizabeth II en juin dernier puis ses funérailles en septembre. (Belga)