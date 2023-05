Couronnement de Charles III - Jill Biden à un déjeuner post-couronnement à Downing Street

Accueillie par le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty, la Première dame américaine s'est installée avec des dizaines d'autres invités dans la cour de Downing Street, profitant de la météo clémente pour ce déjeuner en extérieur. Parmi les conviés figurent également des bénévoles, des familles ukrainiennes et des groupes de jeunes. Au lendemain du couronnement très solennel du roi Charles III, les Britanniques sont invités dimanche à se rassembler lors de pique-niques et déjeuners de quartier. Plus de 67.000 "Big Lunch" ont ainsi été référencés à travers le pays. Les célébrations liées au couronnement se poursuivent dans la soirée avec un grand concert à Windsor (ouest de Londres), où le prince William, héritier du trône, et son épouse Kate se sont offert un long bain de foule surprise samedi après-midi. (Belga)