DP World Tour - Le Polonais Adrian Meronk gagne l'Open d'Italie

Le Polonais de 29 ans, deuxième à l'entame de la dernière journée avec un coup de plus que le Français Julien Guerrier, a réussi six birdies sur les dix-huit derniers trous contre quatre bogeys. Terminant treize sous le par, il a pris la tête du classement devant le Français Romain Langasque pour un coup, tandis que Guerrier s'est retrouvé troisième, à trois coups, après un dernier tour deux au-dessus du par. Meronk conquiert sa troisième victoire sur le DP World Tour en dix-huit mois, après ses succès sur l'Open d'Australie et l'Open d'Irlande. Le Sud-Africain Zander Lombard a réussi un 'hole-in-one' sur le 13e trou, un par-3 de 137 mètres. Nicolas Colsaerts n'avait pas passé le cut de l'épreuve, finissant le deuxième tour à la 81e place avec un total de 146, quatre au-dessus du par. (Belga)