F1 - GP de Miami - Nouveau triomphe pour Max Verstappen qui devance Perez pour un nouveau doublé Red Bull

L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) , 3e, complète le podium du jour, son 4e de la saison. Le Britannique George Russell (Mercedes) termine 4e. L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) complète le top 5. Parti en 9e position sur la grille de départ, le Néerlandais n'a pas traîné sur le circuit du Miami International Autodrome (5,412km) entourant le Hard Rock Stadium où il est pourtant difficile de dépasser. Après à peine 15 des 57 tours au programme, Verstappen était remonté à la deuxième place derrière Checo Perez parti en pole. Le double champion du monde en titre a pris la tête au 21e tour pour ne plus la quitter que (très) brièvement lors d'un changement de pneumatiques. Verstappen engrange un 38e succès en carrière, son 3e déjà cette saison, et assure avec Perez un 26e doublé pour Red Bull. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), parti en 13e position, a fini 6e. Après cette 5e des vingt-trois épreuves au programme, Max Verstappen devance désormais Sergio Perez de 14 unités. Les deux pilotes Red Bull ont réussi le doublé lors de quatre des cinq Grands Prix de la saison Le Grand Prix de Miami était le premier des trois étapes de la saison aux Etats-Unis, qui accueilleront deux autres courses cette année, à Austin (Texas) le 22 octobre et à Las Vegas (Nevada) le 19 novembre. (Belga)