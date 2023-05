Interclubs d'athlétisme - Camille Laus veut faire la transition vers le 800m pour "courir cette distance à Paris"

"Je considère 2023 comme une année de transition", a expliqué Laus. "Cette saison, j'alternerai régulièrement le 400 et le 800 mètres. Le plus important pour moi, c'est le 4x400 aux championnats du monde de Budapest. Mais si je me qualifie en individuel, j'espère le faire sur le 800. J'ai vraiment envie de cette nouvelle aventure et je veux courir cette distance à Paris, l'année prochaine. Si je ne me qualifie pas pour les championnats du monde, j'espère au moins faire un pas vers Paris en courant par exemple 2:01." Le temps à atteindre pour Budapest est d'1:59.80, alors que le record établi par Laus l'hiver dernier est de 2:05.98. La semaine dernière, Camille Laus s'est entraînée avec un groupe de coureurs de 800 mètres en Afrique du Sud, plutôt qu'avec le groupe de Jacques Borlée. "C'était épuisant, et j'ai réalisé une fois de plus que je devais absolument travailler mon endurance", a-t-elle raconté. "J'ai l'habitude de prendre cinq minutes de repos entre les séries à l'entraînement, mais les coureurs sur cette distance ne prennent qu'une minute. Pourtant, je pense que si je participe un jour à un grand championnat, ma vitesse et mon sprint final seront des armes redoutables." (Belga)