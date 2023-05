Invasion de l'Ukraine - Le groupe Wagner continuera à se battre au nom de Moscou même après le retrait de Bakhmout

'Les combattants Wagner seront préservés pour les prochaines opérations d'intérêts pour la Russie", a-t-il assuré selon un média d'Etat russe dimanche. Vendredi, le leader de Wagner avait annoncé dans une vidéo qu'il allait retirer ses paramilitaires de Bakhmout en raison du manque de munitions livrées par Moscou. Le groupe Wagner, souvent décrit comme armée privée de Vladimir Poutinir, a été déployé dans des opérations militaires russes dans divers pays, dont en Afrique. M. Prigojine a demandé samedi à l'armée russe l'autorisation de céder ses positions dans la ville ukrainienne de Bakhmout aux troupes du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, pour protester contre ce manque de munitions. Il est question que ce mouvement de troupes ait lieu mercredi. Les combats pour la ville sont réputés les plus meurtriers depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a plus d'un an. L'agence de presse étatique russe TASS, citant le service de presse de M. Prigojine a avancé que les forces russes contrôlent environ 95% de la ville. (Belga)