Jupiler Pro League - Europe Playoffs: Le Cercle gagne à Westerlo après un festival de buts et prend la 2e place

Le Cercle ouvrait le score dès la 5e minute lorsque Thibo Somers reprenait victorieusement en un temps un centre de la gauche d'Olivier Deman. Ayase Ueda doublait la mise sur un penalty sifflé pour une faute de Bryan Reynolds sur Jean Marcelin (0-2, 18e). Après une belle occasion manquée par Nacer Chadli (35e), Westerlo réduisait l'écart grâce à Dorgeles Nene, qui se trouvait à la récupération d'un tir de Lukas Van Eenoo repoussé par Radoslaw Majecki (1-2, 39e). Le Cercle reprenait aussitôt ses distances grâce à une frappe de l'extérieur du rectangle de Leonardo da Silva Lopes (1-3, 44e). La première période s'achevait par un nouveau penalty pour le Cercle, pour une faute de Nene sur Deman. Des onze mètres, Ueda inscrivait son 20e but de la saison, revenant à une longueur du meilleur buteur, Hugo Cuypers (1-4, 45e+4). Au retour des vestiaires, Nene s'y reprenait à deux fois pour tromper Majecki et relancer son équipe (2-4, 56e). Somers, d'une frappe de l'entrée du rectangle, marquait le cinquième but brugeois (2-5, 64e). Grâce à une frappe enroulée dans la lucarne, Nene réalisait le triplé (3-5, 75e). Le score en restait là. Le Cercle s'installe au deuxième rang des Europe Playoffs avec 29 points, autant que le Standard, battu 1-2 par La Gantoise samedi. Les Gantois trônent en tête avec 34 points. Westerlo ferme la marche avec 26 unités. Le Cercle va à présent défier deux fois La Gantoise, les 13 et 20 mai, d'abord à Bruges puis à Gand. (Belga)