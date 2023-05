Les Belges à l'étranger - Koen Casteels a pris six buts à Dortmund avec Wolfsburg

Titulaires avec les Loups, Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw ne se faisaient plus d'illusions à la mi-temps puisque Karim Adeyemi (14e), Sebastien Haller (28e) et Donyell Malen (37e) avaient fait le trou. Jude Bellingham (54e) et Adeyemi (59e), qui a profité d'une perte de balle de Bornauw, ont encore gonflé la note. Bien qu'Adeyemi ait manqué un penalty (65e), Dortmund a ajouté un nouveau but par Bellingham (87e). En Angleterre, Arsenal a remporté 0-2 le choc de la 35e journée à Newcastle. Au classement, les Gunners sont deuxièmes avec 81 points, un de moins que Manchester City, qui compte un match de moins. Les Magpies restent troisièmes (65 points). Martin Odegaard (14e) et un autogoal de Fabian Schar (71e) avaient déjà fixé le score quand Leandro Trossard est monté au jeu (80e). (Belga)