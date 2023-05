Les Belges à l'étranger - Le Celtic remporte son onzième titre de champion d'Écosse en douze saisons

Il décroche un onzième titre national en douze ans, après avoir cédé les lauriers aux Rangers lors de la saison 2020-2021. Les 'Boys in Green' peuvent encore réussir le doublé coupe-championnat s'ils viennent à bout d'Inverness en finale. Leurs rivaux des Rangers, avec Nicolas Raskin en tant que titulaire, ont remporté leur match contre Aberdeen, 1-0. Ils sont d'ores et déjà assurés de terminer à la deuxième place, puisqu'ils comptent 29 points de plus que leur adversaire du jour, troisième. (Belga)