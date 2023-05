Météo - Des averses orageuses attendues dimanche

Sur l'ouest, le temps deviendra graduellement plus ensoleillé l'après-midi. Les maxima seront compris entre 15 et 18 degrés en de nombreux endroits. Le vent sera d'abord faible de direction variable avant de s'orienter au nord ou au nord-ouest dans l'après-midi. Dimanche soir, quelques averses toucheront encore le centre et l'est et pourraient toujours être orageuses, avant de se dissiper en grande partie durant la nuit. Sur les autres régions, de larges éclaircies se développeront. Dans le courant de la nuit, des nuages bas ou du brouillard se formeront en beaucoup d'endroits. Le brouillard pourrait même localement être dense. Les minima seront compris entre 9 et 12 degrés, sous un vent devenant faible de nord-ouest, s'orientant à l'ouest ou au sud-ouest. (Belga)