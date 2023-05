Météo - Une fin de week-end et un début de semaine souvent mouillés et gris

Pour dimanche après-midi, l'Institut royal météorologique prévoit un ciel très nuageux et des périodes de pluie et averses, localement parfois intenses et orageuses. En fin d'après-midi, le ciel se fera plus sec et dégagé sur l'ouest, mais l'intérieur du pays continuera jusqu'en soirée d'être arrosé par des averses intenses. Ce n'est qu'après minuit que les éclaircies débutées à l'ouest s'étendront aux autres régions. Le mercure oscillera entre 9 et 12 degrés. En seconde partie de nuit, brume ou brouillard parfois dense sont à craindre. C'est sous cette grisaille dominante que débutera la nouvelle semaine, avant que la couverture nuageuse ne se morcelle lundi en cours d'après-midi. Le temps se fera alors variable, essentiellement sec mais avec une possibilité d'averse sur le sud-est, et des températures jusqu'à 16-17 degrés en Ardenne, 19-20 degrés ailleurs. Le vent, d'abord faible et variable ou de secteur sud-ouest, deviendra parfois modéré de secteur ouest. En soirée et durant la nuit, les nuages feront leur retour, accompagnés d'une zone de pluie. Mardi aussi sera mouillé, avec des pluies "localement modérées et continues". Les précipitations pourront être assez importantes dans l'intérieur du pays. Dans l'après-midi puis en soirée, des éclaircies s'installeront depuis l'ouest, mais sans faire disparaitre totalement les averses. Le mercure variera entre 12 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 17 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest. (Belga)