Premier League - Heung-Min Son victime d'insultes racistes d'un supporter de Crystal Palace

"Toute forme de discrimination est odieuse et n'a pas sa place dans notre société, notre sport et notre club", a écrit Tottenham dans son communiqué. "Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette personne, si elle est jugée coupable, reçoive la sanction la plus lourde possbile, comme ce fut le cas lorsque Son a été victime des mêmes insultes à Chelsea plus tôt cette saison." Crystal Palace, de son côté, a précisé être "au courant de la vidéo qui circule sur Internet d'une personne qui a semblé avoir un comportement raciste envers Heung-Min Son" et que le supporter en question "recevra une interdiction de stade quand il sera identifié". Sur le plan sportif, Tottenham s'était imposé 1-0 face aux Eagles grâce à un but d'Harry Kane. (Belga)