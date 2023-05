RDC: une journée de deuil national lundi après les inondations meurtrières au Sud-Kivu

"Une journée de deuil national sera décrétée le lundi 8 mai 2023, avec drapeau en berne, en mémoire des compatriotes disparus suite aux inondations et glissements de terrains dans le territoire de Kalehe, province du Sud-Kivu", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, cité par l'agence de presse associée (APA, indépendante) reçue dimanche à Bruxelles. Il s'exprimait à l'issue du conseil des ministres hebdomadaire du vendredi. Ces inondations et glissements de terrains provoqués par de fortes pluies jeudi dans le Sud-Kivu, ont fait au moins 203 morts dont les corps ont été retrouvés, a annoncé samedi l'administrateur du territoire de Kalehe dans lequel se trouvent les villages touchés. "Ici à Bushushu, on a déjà retiré 203 corps des décombres", a indiqué Thomas Bakenga, selon des images diffusées par des médias locaux. Plusieurs villages ont été submergés, de nombreuses maisons emportées, des champs dévastés, quand les rivières de la région sont sorties de leur lit sous l'effet de pluies diluviennes. En décembre dernier, plus de 120 personnes avaient péri dans la capitale, Kinshasa, dans des inondations et glissements de terrains provoqués là aussi par une pluie torrentielle. (Belga)