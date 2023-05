Tro-Bro Léon - Giacomo Nizzolo devance Arnaud De Lie de quelques centimètres dans un sprint pour costauds

Parti à une dizaine de kilomètres du terme avec une poignée de coureurs, l'Italien de l'équipe Israel-Premier Tech a devancé Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et le Néerlandais Nils Eekhoff (DSM) sur la ligne au bout d'un sprint pour costauds. En tête à une cinquantaine de mètres du terme, De Lie s'est fait déborder après un long sprint en montée par Nizzolo, qui a arraché sur le fil la 30e victoire de sa carrière, sa première de la saison. Après son succès acquis samedi sur les routes bretonnes à l'occasion du Grand Prix du Morbihan (1.Pro), Arnaud De Lie a dû se contenter d'une deuxième place, devant Eekhoff. Florian Vermeersch (Lotto Dstny) est 8e. La course est partie pour 166 kilomètres avant le premier passage sur la ligne d'arrivée, après lequel le peloton a dû effectuer une boucle de 25,6 kilomètres puis une autre de 12,5 kilomètres vers le sprint final. Le parcours proposait 27 tronçons de voies non goudronnées pour un total de 29,1 kilomètres. C'est justement sur une route de terre, à une dizaine de kilomètres du terme, qu'une poignée de coureurs s'est extraite du peloton avec, entre autres, le grand favori de l'épreuve Arnaud De Lie. Le Taureau de Lescheret, après avoir mis son équipe à contribution et pris les rennes de l'attaque décisive, a réussi à tenir face aux multiples offensives de ses concurrents dans les deux derniers kilomètres afin de disputer un sprint à sept. Giacomo Nizzolo succède au palmarès de l'épreuve au Français Hugo Hofstetter. (Belga)