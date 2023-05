Troisième place pour Marc Goossens à Valence en Euro Nascar

Anthony Kumpen effectue cette année son grand retour à temps plein dans le championnat après plusieurs années d'absence. Le patron-pilote de l'équipe hasseltoise PK Carsport avait réalisé l'an dernier une pige réussie sur le circuit de Zolder. Lors de la course 1 de la catégorie EuroNascar Pro, Kumpen a pris la septième place sur la Chevrolet Camaro N.24. Il précède son compatriote Marc Goossens, engagé sur la Chevrolet Camaro N.56 du CAAL Racing. La victoire est revenue au jeune pilote néerlandais Liam Hezemans sur la Chevrolet Camaro N.50 de la Hendriks Motorsport. La course 2 en EuroNascar Pro était animée avec plusieurs incidents et neutralisations. Marc Goossens parvenait à prendre la troisième place dans le tout dernier tour derrière le vainqueur français Lucas Lasserre (Ford Mustang N.64 Speedhouse) et le Tchèque Martin Doubek (Ford Mustang N.7 Hendriks Motorsport). Anthony Kumpen réalisait pour sa part un top 5. L'unique pilote belge engagé en catégorie EuroNascar 2 est le vétéran Sven Van Laere, partageant la Chevrolet Camaro N.56 de Marc Goossens. L'ancien pilote des coupes Renault a réalisé une seizième place en course 2 comme meilleur résultat de son week-end. Les deux victoires sont revenues au pilote chypriote Vladimiros Tziortzis (EuroNascarFJ N.5). La prochaine manche de la NASCAR Whelen Euro Series 2023 aura lieu sur le circuit de Brands Hatch, en Grande-Bretagne, les 17 et 18 juin prochains. (Belga)