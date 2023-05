Asile et migration - De nombreux corps de migrants repêchés au large de la Tunisie

La Tunisie récupère actuellement un nombre particulièrement élevé de corps de migrants s'étant noyés lors de la dangereuse traversée vers l'Europe. Les exilés subissent une forte pression pour quitter la Tunisie depuis que le président Kais Saied a annoncé en février qu'il allait durcir la répression à leur égard, les accusant d'apporter violence et criminalité dans le pays. Les hostilités et attaques racistes à leur encontre se sont multipliées. De nombreux migrants souhaitent donc se rendre en Europe le plus rapidement possible. Mais les bateaux utilisés pour la traversée sont souvent en mauvais état, provoquant des naufrages et de nombreux morts. La Tunisie est considérée comme le principal pays de transit pour les migrants en route vers l'Italie. Selon le ministère de l'Intérieur italien, près de 45.000 migrants ont rejoint le pays par bateau depuis le début de l'année, contre environ 12.000 sur la même période l'année précédente. (Belga)