Classement WTA - Greet Minnen fait un bond de 37 places, Ons Jabeur chute au 7e rang

La cinquième joueuse belge Greet Minnen était parmi les meilleures progressions dans le classement WTA publié lundi. Battue en finale par l'ancienne N.3 mondiale américaine Sloane Stephens sur le WTA 125 de Saint-Malo, la joueuse de 25 ans remonte de la 173e à la 136e place. Elle avait été 47e en août 2022. Elise Mertens, qui a empoché 120 points sur la terre battue madrilène, se hisse à la 26e place. La Louvaniste est toujours la joueuse belge la mieux classée, loin devant Maryna Zanevska (WTA 77), qui s'est inclinée au deuxième tour dans la capitale espagnole, puis en huitième de finale à Saint-Malo et perd deux places. Éliminée en qualifications à Madrid, Ysaline Bonaventure (WTA 86) recule de deux rangs. Alison Van Uytvanck (WTA 96), qui n'a participé à aucun tournoi, perd une place. Avec Minnen (WTA 136), Yanina Wickmayer (WTA 191, -3) et Magali Kempen (WTA 194, +2) complètent le contingent belge du top-200. Marie Benoit (WTA 216) l'a quitté après avoir chuté de 26 rangs. Dans le top-10, la Tunisienne Ons Jabeur fait les frais de son forfait à Madrid, en tant que tenante du titre. Elle recule du 4e au 7e rang. Le trio de tête demeure inchangé, bien que la N.1 mondiale polonaise Iga Swiatek se soit inclinée en finale à Madrid contre sa dauphine bélarusse Aryna Sabalenka. L'Américaine Jessica Pegula complète le podium. Le tournoi WTA 1000 de Rome, disputé sur terre battue et doté de 3.572.618 euros, sera le dernier tournoi du circuit avant Roland-Garros qui débute le 22 mai. (Belga)